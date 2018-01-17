Компания «ВЭБ Инновации» инвестирует до 200 млн рублей в «Компо», производителя электронных ценников нового поколения для розничной торговли. Об этом сообщает в среду Внешэкономбанк.

Технология производства электронных ценников на основе «электронных чернил» (e-ink), разработанная компанией «Компо», была впервые внедрена в 2014 году и на сегодняшний день успешно прошла пилотные испытания в крупных розничных сетях России.

«В основе продукта, разработанного компанией «Компо», лежит техническое решение, которое было полностью создано и впервые внедрено в России. Такие технологии создают базу для опережающего развития розничной торговли в нашей стране, полностью соответствуя логике цифровой экономики», — комментирует генеральный директор «ВЭБ Инноваций» Кирилл Булатов.

По словам генерального директора «Компо» Александра Белоуса, электронные ценники на сегодняшний день являются флагманским и наиболее массовым продуктом в ходе интеллектуализации торговли. Они не только заменяют бумажный ценник и отражают актуальную стоимость и информацию о товарах, но и взаимодействуют с покупателем непосредственно в процессе покупки. «Электронные ценники в ретейле позволяют… автоматизировать сбор данных, учет и планирование… создают пространство возможностей для внедрения дополнительных функций, например для осуществления навигации покупателей к товарам или размещения рекламы», — отметил Белоус.

В рамках стратегической поддержки от «ВЭБ Инноваций» компания «Компо» получит не только инвестиции, но также индивидуальную лизинговую программу от компании «ВЭБ-лизинг». Розничные сети — партнеры «Компо» «смогут получать продукцию компании на выгодных условиях лизинга », сообщил Кирилл Булатов.



Запуск коммерческих поставок электронных ценников первым клиентам запланирован на IV квартал 2018 года. По словам главы «Компо», использование этой технологии позволит увеличить на 3—5% показатель товарооборота розничных сетей.

Кроме того, стороны рассчитывают, что «Компо» сможет реализовать экспортный потенциал перспективной технологии. «Компо» имеет представительства за рубежом и ведет интенсивные переговоры о выходе на китайский, иранский рынки, а также об организации сбытовой сети в странах ближнего зарубежья. Компания планирует поставлять на рынок до 20 млн электронных ценников ежегодно, непрерывно наращивая производство в ближайшие пять лет.

В будущем технология «электронных чернил» сможет применяться в любых других областях, где востребованы энергоэффективные устройства отображения графической информации, в том числе в производстве рекламных носителей, автоматов розничной торговли, промышленной аппаратуры и т. п., отмечается в релизе.



ООО «ВЭБ Инновации» создано Внешэкономбанком в 2017 году в рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций. Дочерняя структура рассматривается в качестве «единого окна» для обращений в группу ВЭБа по вопросам поддержки инновационных проектов.