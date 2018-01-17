Эксперты предупреждают, стоит ожидать массового наплыва майнеров из Китая в другие страны, где подходящий климат и дешевая электроэнергия. Среди наиболее привлекательных называют Россию, Канаду, Исландию, а также государства Восточной Европы.

В Китае, где сосредоточено до 80 процентов мировых мощностей по майнингу, решили проблему с добычей криптовалют радикально, фактически запретив этот вид экономической деятельности, сообщает РИА Новости .

Россия представляет интерес для майнинга. Суммарная мощность российских электростанций — 236 ГВт. Далеко не вся электроэнергия востребована. В частности, излишки есть на Дальнем Востоке. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев предлагает направить их на добычу криптовалют.

Но все проекты, касающиеся криптовалют, запустят только после формирования в России законодательной базы по работе с ними. Не исключено, что того же ждут и майнеры из Китая: для них важны прозрачные условия работы в чужой стране.

По словам директора по экономике Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) Сергей Репетюка, майнинг, как отрасль, уже есть, и она будет, пока кто-то не придумает что-то более эффективное, но столь же надежное и анонимное.

«Я не вижу проблем, если китайцы начнут переводить майнинговые фермы в Россию. В российской электрогенерации даже в периоды пиковых нагрузок не используется до 40 процентов установленных мощностей», - пояснил он.