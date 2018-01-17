Простые решения в сфере госуслуг могут приниматься без участия людей, сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме.

Простые решения в сфере госуслуг могут приниматься без участия людей, сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме.



«Зачем нужен человек при принятии простых решений?! Выдать паспорт, выдать пенсионное удостоверение, зарегистрировать бизнес или нет — все эти простые решения могут приниматься без участия человека, с помощью алгоритмов», — считает глава Сбербанка.

Он обратил внимание на то, что сокращение чиновников при такой модели развития будет благом. «Давайте посмотрим, какую работу теряют люди. Чиновник, который принимает бумажку, а потом отдает ее, потеряет работу. Ну и слава богу! Он же ничего не производит, он уйдет в производительную сферу», — указал Греф.

По его словам, государство должно создать условия для хранения и обработки данных. «Государство может быть в кармане, поэтому оно будет в кармане. Государство, как платформа, должно обеспечить обработку данных, должны быть созданы облачные сервисы, которые умеют справляться с хранением и обработкой этих данных», — отметил он.