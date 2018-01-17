Государство не должно монополизировать систему удаленной идентификации, заявил глава Сбербанка.
Государство не должно монополизировать систему удаленной идентификации, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме.
«Единая идентификационная платформа. Меня дрожь пробирает, когда я представляю, что какой-то дядя будет для меня и бизнеса что-то идентифицировать», — сказал Греф.
По его мнению, модель взаимоотношений между бизнесом и государством должна предусматривать как можно более мягкое регулирование.
«Нам надо выбрать модель взаимоотношений между государством и субъектами, монополизировать какую-то функцию — это плохая модель», — сказал глава Сбербанка. «Необходима очень мягкая модель регулирования, чтобы создать зону для развития», — добавил он.
Ранее в ходе форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин сказал, что приоритетной задачей является построение платформы для удаленной идентификации.
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