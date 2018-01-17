Государство не должно монополизировать систему удаленной идентификации, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме.



«Единая идентификационная платформа. Меня дрожь пробирает, когда я представляю, что какой-то дядя будет для меня и бизнеса что-то идентифицировать», — сказал Греф.

По его мнению, модель взаимоотношений между бизнесом и государством должна предусматривать как можно более мягкое регулирование.

«Нам надо выбрать модель взаимоотношений между государством и субъектами, монополизировать какую-то функцию — это плохая модель», — сказал глава Сбербанка. «Необходима очень мягкая модель регулирования, чтобы создать зону для развития», — добавил он.

Ранее в ходе форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин сказал, что приоритетной задачей является построение платформы для удаленной идентификации.