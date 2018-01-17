Большое количество изменений заставляет лидеров постоянно находиться в напряженном состоянии, сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме.



«Один интересный лидер написал книгу «Выживают только параноики». Люди, которые несут большую ответственность, лидеры государств, лидеры крупных компаний, это во многом паранойя, боязнь конца. Не дай бог, ты приблизишь конец своей компании, в моем случае это компания со 176-летней историей. Это всегда параноидальное состояние, переосмысление того, что ты делаешь, чтобы твоя компания находилась в авангарде, а не в конце», — сказал Греф.

«У нас работают десятки тысяч технических специалистов, но и мы не сможем успеть за всеми трендами, и первый вопрос — это вопрос приоритизации для бизнеса. Отсюда два вывода: побеждают те, кто умеет приоритировать и концентрировать усилия. Ни одной компании в мире не под силу справиться со всеми трендами. Ключевое качество компании — это коллаборация (сотрудничество), умение слушать», — объяснил глава госбанка.

«Противоречие между нами как линейными мыслителями, линейными деятелями и экспоненциально растущим миром — ключевой тренд, который будет определять все остальное развитие», — отметил Греф.

