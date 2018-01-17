Криптовалюты не могут быть средством накопления, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме.



«Надо поддерживать нормальный фон вокруг блокчейна и криптовалют, надо объяснять, что это не средства накопления. Не надо идти туда, если вы хотите приумножить свои средства. Это — лотерея или казино», — считает Греф.

При этом запрещать криптовалюты нельзя, уверен он.

«Ни в коем случае не надо запрещать. За криптовалютами зарождается новая технология, которую пока никто не в состоянии осознать», — подчеркнул Греф.