Цифровизацию государственных услуг может провести бизнес и сделать это бесплатно, такое мнение в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме высказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.



«Что такое цифровизовывать государство? Это гигантская проблема. Если мы пойдем традиционным путем, мы проиграем. Надо втянуть в это бизнес. Сейчас 48 госуслуг, это 80% всех услуг, которыми пользуются граждане. Отдайте эти услуги на атусорсинг на цифровизацию бизнесу», — сказал глава госбанка.

«Я готов, чтобы это был не Сбербанк, пусть это будет кто угодно: маленькие IT-компании, все те, кто возьмется бесплатно за эту работу», — уточнил Греф.

«А мы готовы бесплатно взяться за эту работу», — отметил он.

