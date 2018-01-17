Госдума отклонила законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия «незаконное обогащение», рассмотрев документ в среду в первом чтении. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты российского парламента.

Госдума отклонила законопроект о введении в Уголовный кодекс РФ понятия «незаконное обогащение», рассмотрев документ в среду в первом чтении. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты российского парламента.

Проект федерального закона направлен на создание дополнительных механизмов противодействия коррупционным деяниям для отдельных категорий лиц, замещающих важные с точки зрения интересов государства должности, установление контроля за их доходами и расходами, отмечается в сообщении Госдумы.

Напомним, в законопроекте, который был внесен в парламент в апреле прошлого года, незаконное обогащение определяется как значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов (сведения о которых по закону представляются должностным лицом или кандидатом на должность представителю нанимателя). Значительным признается превышение на сумму более 5 млн рублей, незаконным обогащением в крупном размере — превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов на сумму более 10 млн, а в особо крупном размере — на сумму более 20 млн рублей.

В документе прописывались штрафы, сроки запрета на определенную деятельность и сроки лишения свободы за данные нарушения в зависимости от их масштабов, при этом предусматривалось, что штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме незаконного обогащения, не может быть менее 1 млн и более 100 млн рублей.

Законопроект также предполагал введение обязанности для должностных лиц подавать работодателю сведения о доходах и расходах своих совершеннолетних детей; устанавливались конкретные виды и стоимость имущества, о котором необходимо отчитываться.

За нарушение проектируемых норм, не содержащее уголовно наказуемого деяния, была предложена более мягкая ответственность, для чего было инициировано введение в Кодекс РФ об административных правонарушениях статьи «Превышение стоимости активов должностного лица над размером его доходов».

В ходе рассмотрения законопроекта в Госдуме в пятницу член комитета по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин рекомендовал его отклонить, назвав «абсолютно непроработанным».

В заключении профильного комитета в целом поддерживается идея усиления мер по противодействию коррупции, но отмечается, что документом не установлен временной промежуток получения доходов, предшествующий отчетному периоду, за который должностное лицо обязано отчитаться об источниках получения средств. В процессе уголовного разбирательства обвиняемым придется доказывать свою невиновность в получении дохода (активов), что противоречит части 2 статьи 49 конституции, устанавливающей, что обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

Также комитет указывает, что диспозиция проектируемой статьи 209.1 Уголовного кодекса не содержит достаточных характеристик деяния, поскольку превышение стоимости активов над размером законных доходов даже для лиц, к которым в силу их правового статуса предъявляются специальные требования, не может однозначно свидетельствовать о преступном происхождении всех активов.

Кроме того, депутатам представляется необоснованным предусмотренное законопроектом снижение с 5 млн до 1 млн рублей максимальной суммы штрафа при его исчислении в абсолютной величине.



Аналогичные и похожие аргументы приводились в отзывах на законопроект, представленных правительством и Верховным судом РФ.

