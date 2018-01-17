Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств)».



По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, данная новелла предлагает ввести дополнительные превентивные меры, связанные с возможностью банка блокировать операции по счетам граждан, которые могут быть расценены как подозрительные или мошеннические.

«Чтобы можно было не искать потом деньги и возвращать их у мошенников, а (изначально) не дать мошенникам эти деньги получить», — отметил замминистра.

Первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Игорь Дивинский добавил, что рассматриваемый законопроект направлен на создание комплексного правового механизма, противодействующего переводу денежных средств без согласия клиента.

«С целью предотвращения несанкционированных клиентом списаний денежных средств законопроектом предлагается закрепить в обязанностях оператора перевода денежных средств приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение распоряжения (на перевод), а также заблокировать на такой же срок электронное средство платежа при выявлении обязательных признаков перевода денежных средств без согласия клиента. Указанные признаки определяются Банком России», — рассказал Дивинский.

По словам Моисеева, «замораживаемые» операции будут подразделяться на два вида.

В случае, если операция попадает в установленный ЦБ РФ список мошеннических операций (список представят на рассмотрение ко второму или третьему чтению законопроекта), банк-эмитент карты или банк-держатель счета в обязательном порядке должен будет приостановить операции по такому счету или карте.

Еесли операция не подпадает под утвержденный список регулятора, она относится к дополнительным, и в отношении ее «заморозки» или «незаморозки» коммерческий банк будет принимать решение самостоятельно, исходя из собственных правил.

Список операций, которые Банк России относит к мошенническим, после утверждения и согласования законопроекта будет размещаться как на сайте регулятора, так и на сайтах подотчетных ему кредитных организаций.

Законопроект предусматривает моментальную «разморозку» или разблокировку счета или карты при получении от клиента подтверждения в части совершения именно им данной операции. Такое разрешение может быть получено любым удобным способом, указанным в договоре, — с помощью телефонного звонка, смс и так далее.

В Минфине полагают, что новелла поможет решить достаточно острую проблему, связанную с хищением средств с платежных карт, и даст банкам легитимную возможность бороться с подобными мошенничествами.

Рассмотрение законопроекта вызвало многочисленные спросы и вопросы, в связи с чем ко второму чтению новелла, скорее всего, будет представлена с рядом правок.