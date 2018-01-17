Никаких решений по передаче банка «Глобэкс» на баланс Росимущества по-прежнему не принято, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах Гайдаровского форума, сообщает РИА Новости .

«У нас нет на этот счет никакого решения, это не к нам вопрос. Может, он вообще передаваться не будет», — сказал Горьков, отвечая на вопрос о том, принято ли решение по передаче банка «Глобэкс» Росимуществу.

В декабре газета «Коммерсант» написала, что банк «Глобэкс» перейдет на баланс Росимущества не позднее II квартала 2018 года. По данным издания, соответствующая идея обсуждалась около двух месяцев, и набсовет Внешэкономбанка уже якобы утвердил решение о передаче.

Однако позднее Горьков пояснил РИА Новости, что такого рода решений не было принято.

Ранее, в декабре, Горьков отмечал, что надеется решить вопрос с продажей «дочек» госкорпорации — банка «Глобэкс» и Связь-Банка — в 2018 году, если позволит ситуация на рынке. Он тогда добавил, что ВЭБ, скорее всего, не будет объединять банки, поскольку это может затянуть их продажу. По словам Горькова, покупатели на «Глобэкс» есть, но они не устраивают госкорпорацию.