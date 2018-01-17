ВВП России в 2018 году вырастет на 3,3%, хотя Минэкономразвития ожидает только 2-процентный рост. Таковы данные прогноза Goldman Sachs.



В 2019 году, по прогнозам аналитиков Goldman Sachs, российская экономика вырастет на 2,9% (прогноз МЭР — 2,2%).

По итогам 2017 года, пишет Goldman Sachs, экономика России выросла чуть больше сентябрьского прогноза Минэкономразвития (2,2% и 2,1% соответственно).

Оценки Goldman Sachs значительно оптимистичнее, чем у других аналитиков. В частности, ноябрьский консенсус-прогноз от Bloomberg предсказывал ВВП России рост в 2018—2019 годах лишь на уровне 1,8%. Еще более скромные оценки дала Организация экономического сотрудничества и развития: рост на 1—1,5% в 2018—2019 годах.

Россия, так же как Индия и Бразилия, в 2018—2019 годах перейдет к росту после замедления, считают авторы аналитического доклада. Темпы роста экономики Китая, напротив, будут снижаться — с 6,8% в 2017 году до 6,1% в 2019-м.

В то же время, как ожидает Goldman, экономика России в 2018—2019 годах будет расти медленнее как среднемировых темпов (3,9—4%), так и темпов развивающихся экономик (5,6—5,7%).