Российский рынок продолжит коррекционное движение вниз из-за небольшого снижения азиатских фондовых индексов. Однако снижение будет нивелировано благодаря несущественному ослаблению рубля и подъему ближнего фьючерса на индекс MSCI развивающихся рынков. Нефтяные котировки пока торгуются возле отметки в $70 за баррель, поскольку данные по запасам сырой нефти будут опубликованы в четверг. Но инвесторы ждут сокращения запасов вследствие возросшего потребления топлива из-за холодной погоды.

Вместе с тем, несмотря на сообщение о готовящемся для Конгресса США докладе по новым санкциям против РФ, российский рынок получает приток иностранной ликвидности уже несколько дней подряд. Если он продолжится до момента введения санкций, то вполне можно говорить о том, что иностранные инвесторы будут готовы выкупить просадки рынка. Сохраняющийся профицит ликвидности в банковской системе позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы рынка ОФЗ, по крайней мере, до конца января.