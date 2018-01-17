Алексей Репик назвал первичное размещение монет (ICO) удачным форматом для привлечения инвестиций индивидуальными предпринимателями.

«Если бы я завтра думал, о том, где наилучшим способом можно применить ICO, я бы думал, например, о возможности людей делать свои публичные размещения. Например, ты водитель, ты хочешь купить машину и потом частично произвести услугу и, в том числе, услугой компенсировать свои капитальные инвестиции», - пояснил он.

По его словам, индивидуальный предприниматель, в отличие от предприятий, обладает меньшим объемом ресурсов, которые может предложить банку в качестве обеспечения кредита. Проведение ICO могло бы стать возможностью получения ими необходимых ресурсов, сообщает RNS .