Ужесточение мер Центробанка по борьбе с нелегальными микрофинансовыми организациями (МФО) привело к росту их выявляемости регулятором. За три квартала прошлого года он обнаружил 1 132 такие компании, рассказали «Известиям» в ЦБ.



Каждый квартал выявлялось примерно одинаковое количество недобросовестных организаций, уточнили в Банке России. Таким образом за январь — сентябрь 2016 года было выявлено около 1 050 компаний, подсчитали в издании на основе данных регулятора. Соответственно, за прошлый год рост составил 7,8%. Заметный рост числа найденных подпольных МФО произошел в 2016 году. За год до этого ЦБ обнаружил чуть более 400 таких организаций.



Легальные микрофинансовые компании отличаются от «черных кредиторов» не только тем, что включены в специальный реестр регулятора, но и методами работы.

Нелегальные МФО, как правило, не соблюдают требования по ограничению процентной ставки по займу. Она не может более чем на треть превышать установленный ЦБ максимальный уровень. Нередко мошенники взимают и значительные штрафы за каждый день просрочки платежа. Но по закону допустимые санкции для заемщиков не могут составлять более 20% годовых от суммы долга.

«Банк России для противодействия нелегальным кредиторам работает в тесном контакте с Генпрокуратурой и правоохранительными органами. Регулятор информирует их о выявленных фактах подобной деятельности», — уточнили официальные представители ЦБ.

Также с этого года во всех главных управлениях Банка России создаются центры компетенций. Они на региональном уровне будут заниматься в том числе выявлением «черных кредиторов». Это поможет еще больше повысить эффективность борьбы с безлицензионной и иной противоправной деятельностью на финансовом рынке. До этого регулятор использовал сервис Yandex Data Factory. Он позволяет выявить признаки нелегальных компаний, в частности по объявлениям в Интернете .