Первый зампред ЦБ Сергей Швецов допускает появление в России банков, где численность персонала составит два или три человека. При этом таких банков может быть достаточно много.



«Если регулятор будет доверять новым технологиям, они покажут свою устойчивость, то в значительной степени сами финансовые организации могут избавиться от определенных функций и могут перейти на аутсорсинг этих функций. Если мы придем к такой модели, где численность банка — это два-три человека, то я допускаю, что мы можем иметь достаточно большой объем в количественном плане таких банков», — рассказал он в ходе Гайдаровского форума в РАНХиГС.