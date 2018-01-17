Спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в ноябре продолжил снижаться, что при ее стабильном предложении привело к сокращению на четверть по сравнению с октябрем чистого спроса на валюту. Такие данные приводятся в опубликованном ЦБ в среду «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в ноябре 2017 года» .

Совокупный спрос россиян на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с октябрем сократился на 8% до 5,2 млрд долларов в эквиваленте. Спрос был меньше, чем в ноябре 2015 года, на 4% и практически соответствовал уровню ноября-2016. Спрос населения на доллары США в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 7%, на европейскую валюту — на 9%, составив 3,7 млрд и 1,4 млрд долларов соответственно.

В ноябре объем покупки населением валюты в банках уменьшился на 12% до 2,9 млрд долларов. Долларов было куплено на 11% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 13%. С валютных счетов в банках физлица в ноябре сняли 2,3 млрд долларов (минус 2% к октябрю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма валюты, проданной в банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета) увеличилось по сравнению с октябрем на 2% и составило 3,6 млрд долларов. Совокупное предложение было меньше, чем в ноябре-2015, на 13% и примерно соответствовало уровню ноября 2016 года. Совокупное предложение населением долларов в ноябре-2017 увеличилось на 2%, евро — на 3%, до 2,6 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

В ноябре россияне продали уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню октября. Продажи долларов сократились на 2%, евро — выросли на 3%. На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами было зачислено валюты на 2,3 млрд долларов, что на 4% больше, чем месяцем ранее.

В ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную инвалюту сократился на 25% и составил 1,6 млрд долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 22%, на европейскую валюту — на 31%.

Как и в предыдущие месяцы, объем розничных валютных переводов из РФ без открытия счета превышал аналогичные поступления в страну. Сальдо таких переводов в ноябре уменьшилось на 14% до 0,3 млрд долларов.



В ноябре 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,6 млрд долларов, что на 24% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 17%, евро — на 44%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, по сравнению с октябрем уменьшился на 26% до 0,7 млрд долларов.

