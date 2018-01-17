Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в 2017 году составил 31,3 млрд долларов США. Такие предварительные данные приводятся в опубликованной Центробанком в среду, 17 января, «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2017 году».

В 2016 году чистый отток капитала составил 19,8 млрд долларов, напоминает регулятор. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 11,5 млрд долларов, или почти в 1,6 раза.

В ЦБ уточняют, что, в противоположность ситуации годом ранее, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

Ранее Банк России повысил прогноз по чистому оттоку капитала из страны в 2018 году с 10 млрд до 16 млрд долларов, а в 2019—2020 годах , согласно декабрьскому докладу о денежно-кредитной политике, ожидается снижение показателя до 8—9 млрд долларов.



Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в 2017 году, по предварительной оценке Банка России, составило 40,2 млрд долларов, превысив уровень 2016 года более чем в полтора раза. «Определяющим было укрепление торгового баланса при умеренном увеличении отрицательного сальдо других компонентов текущего счета. На фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках отмечался существенно более заметный рост стоимостного объема экспорта товаров по сравнению с импортом», — указывают в ЦБ.