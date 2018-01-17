По данным СoinМarketСap , на 13.30 по мск общая рыночная капитализация криптовалют составляет $477,6 млрд.

Курс биткоина снизился еще на 13,97% за сутки до $10,333 тыс. В настоящее время его капитализация составляет $173,6 млрд.

Ethereum подешевел на 15,53% и его курс снизился до $0,91 тыс. за 24 часа при капитализации $88,3 млрд.

Третья криптовалюта Ripple тоже упала в цене. Ее курс составляет $1,05, что на 22,57% ниже, чем сутки назад. Капитализация Ripple - $40,6 млрд.

Курс Bitcoin Cash снизился за прошедшие 24 часа на 16% и составляет $1,64 тыс. Капитализация четвертой криптовалюты - $27,7 млрд.

Кроме возможного ужесточения политики в отношении криптовалют в Азии, еще одна причина падения их курса - это разочарование инвесторов, считает управляющий директор eToro в России и СНГ Георгий Вербицкий.

По его словам, они покупали криптовалюту, надеясь, что ее курс будет расти. «Люди, которые покупали биткоин в декабре и начале января, ожидали роста. Многие не отдавали себе отчет, что для продолжения роста нужно будет ждать полгода, может быть, год. Те люди, которые покупали в декабре, держали биткоин, пока была надежда на рост, но потом их терпение лопнуло», — пояснил эксперт.