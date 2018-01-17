Проект Bitconnect, который вызывал немало сомнений в криптосообществе, а Виталиком Бутериным был назван финансовой пирамидой, объявил, о закрытии платформы для займов и обмена криптовалют.

Суммы по активным займам будут переведены на балансы пользователей по курсу $363,62, который вычислен как среднее значение за 15 последних дней по данным CoinMarketCap.

Как сообщает Anycoin , в официальном сообщении проекта в качестве причин названы негативные и подрывающие доверие пользователей публикации в СМИ, постановления комиссара по ценным бумагам Техаса и органа по надзору за рынком ценных бумаг в Северной Каролине, а также несколько дней DDos-атак на платформу.

Изменения не затронут ICO BitConnect X, на сайте которого планируется разместить новую биржевую платформу. Сайт BitConnect.co продолжит работу как криптокошелек, а также для публикации новостей и образовательных материалов.