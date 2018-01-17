Валютный рынок

Наталия Шилова, директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка:

Нефть не смогла закрепится выше 70$, другие товарные рынки также перешли к коррекции, в результате российская валюта отошла от локальных максимумов к доллару США. Однако в целом текущие котировки цен на нефть остаются для рубля достаточно комфортными, а январь-февраль традиционно являются месяцами с наибольшим торговым балансом, что будет поддерживать российскую валюту. Старт покупок валюты Минфином прошел относительно безболезненно для рынка, в отсутствие других значимых новостей до конца недели динамика рубля, вероятно, будет отыгрывать изменения стоимости черного золота. По нашим оценкам, можно ожидать дальнейшей коррекции актива по мере закрытия длинных позиций, объемы которых находятся на локальных максимумах. Можно ожидать возвращения рубля к отметке 57 рублей за доллар США, однако в преддверии налогового периода следующей недели, существенного ослабления рубля не ждем.

Нефтяной рынок

Антон Покатович, аналитик Бинбанка:

Нефтяные цены подверглись незначительной коррекции и к вечеру среды снизились до уровня 68,9$. Полагаем, что драйвером понижательной динамики цен является общий тренд снижения котировок на товарных рынках. Вероятно, навес длинных позиций участников рынка достиг своего пика в конце прошлой недели – начале текущей, и в ближайшей перспективе спекулянты продолжат фиксировать заработанные прибыли, сокращая длинные позиции. Однако до конца недели у нефтяных цен остается возможность для кратковременного возвращения на отметку 70$. Данные отчетов ОПЕК (в четверг) и МЭА (в пятницу) могут продемонстрировать рынку улучшение фундаментальных показателей в виде удержания производства ОПЕК+ в рамках квот сделки и повышения прогнозов мирового спроса, тем самым поддержав оптимизм инвесторов. Ожидаем, что до конца недели котировки Brent будут находиться в диапазоне 68-70,4$.