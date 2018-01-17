Банк ЗЕНИТ Сочи, входящий в состав Банковской группы ЗЕНИТ, был включен во Всероссийский Реестр «Книга Почета» за 2017 год. Инициатором этого выступил орган исполнительной власти города Сочи.

Реестр ставит своей основной задачей выделить и отметить тех, кто работает на благо страны, на формирование успешной, сильной и процветающей России. Банк ЗЕНИТ Сочи на протяжении 28 лет строит бизнес на принципах честности и ответственности, способствуя социально-экономическому развитию своего региона.

Всероссийский Реестр размещен на сайте www.kniga-pocheta.ru.