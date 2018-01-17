Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2017 год по РСБУ. Ключевые показатели (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике банка) приводятся в релизе кредитной организации с уточнением, что по итогам учета событий после отчетной даты они могут быть скорректированы (данные на 1 января 2017 года учитывают СПОД, на 1 января 2018-го — не учитывают).

Чистый процентный доход банка за 2017 год составил 19,4 млрд рублей, уменьшившись на 9,6% по сравнению с результатом 2016 года. Чистый комиссионный доход вырос на 10,4% до 5,1 млрд. Чистый доход от операций на финансовых рынках равнялся 6,7 млрд рублей (плюс 83% в годовом выражении). Выручка составила 32,1 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года.

Операционные расходы за 2017 год также сохранились на уровне предыдущего года — 13,1 млрд рублей, отношение расходов к доходам — 40,9%.

Чистая прибыль «Санкт-Петербурга» за 2017 год составила 4,2 млрд рублей, увеличившись на 82% по сравнению с 2016 годом (с 2,3 млрд).

Активы банка по итогам 2017 года достигли 594,5 млрд рублей (плюс 5,3%). В частности, кредитный портфель на 1 января 2018 года составил 354 млрд рублей (плюс 1,6% по сравнению с 1 января 2017-го). Объем кредитов корпоративным клиентам уменьшился на 3,8% до 281,3 млрд рублей, в то время как объем кредитов физическим лицам вырос на 30,1% до 72,7 млрд. По состоянию на 1 января 2018 года уровень просроченной задолженности составил 4,2%.

Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил на начало текущего года 359,2 млрд рублей (плюс 1,2%). Объем средств юридических лиц уменьшился на 8,3% до 155,4 млрд рублей, а объем средств физлиц увеличился на 9,9% до 203,8 млрд.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 января 2018 года составил 71,1 млрд рублей (плюс 4,3% за год). В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 января 2018 года равен 10,1% (при минимальном нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 14,3% (при регулятивном минимуме 8%).

В банке напоминают, что в 2017 году он разместил 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3,2 млрд рублей.



По состоянию на 1 января 2018 года в банке «Санкт-Петербург» обслуживается 1,93 млн физических лиц и 50 тыс. компаний. Количество банковских карт , эмитированных финучреждением, составляет 1,3 млн. Количество пользователей интернет-банка превысило 960 тыс. человек.

