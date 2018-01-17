Зависимость российской экономики от нефти сохраняется, и она значительна, однако ценовые колебания уже не так болезненны. Об этом заявила в ходе Гайдаровского форума глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Наша экономика стала менее уязвимой к возможным колебаниям цен на нефть. Можно сказать, платежный баланс уже не меньше зависит от других внешних колебаний. Экономика — еще в большей степени. Мы видим, как уменьшилась доля нефтегазовых доходов в бюджете, доля экспортных доходов. На наш взгляд, платежный баланс, бюджет уже приспособились и вполне могут жить в условиях низких цен на нефть благодаря и плавающему курсу, и бюджетному правилу», — отметила Набиуллина.



При этом, по ее словам, проблема диверсификации экономики не решена, и именно это будет главным вызовом на ближайшее время.