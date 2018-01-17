Подконтрольный регулятору банк «ФК Открытие» увеличил долю в банке ВТБ до 14,78%, следует из сообщения на сервере раскрытия информации.



Согласно материалам «Открытия», ранее у него было 9,08% акций ВТБ в прямом распоряжении. По информации, опубликованной 17 января, у «Открытия» с 15 января появилось право косвенно распоряжаться дополнительным количеством акций ВТБ через ООО «Менеджмент-консалтинг» и ООО «Управляющая компания «Навигатор», в результате чего доля акций ВТБ в прямом и косвенном распоряжении «Открытия» достигла 14,78%.

Банк получил акции ВТБ в результате сделок, заключенных прежним менеджментом и собственниками банка, сообщил «Ведомостям» представитель «Открытия». При этом основную часть бумаг банк получил от клиентов по сделкам РЕПО. А раскрытое 17 января увеличение доли произошло в результате приобретения банком компаний «Менеджмент-консалтинг» и УК «Навигатор», в инвестиционных портфелях которых пакеты акций ВТБ находятся на протяжении долгого периода, объясняет он.

Планов по увеличению доли в ВТБ у банка сейчас нет, заверил собеседник газеты. Как эти компании перешли в собственность банка, его представитель не сообщил. По его словам, долю в ВТБ группа «Открытие» не рассматривает как стратегическую инвестицию.

Напомним, ЦБ взял «Открытие» на санацию 29 августа. Этот банк стал первым, который регулятор спасал по новой схеме — через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора. С 1 января 2018 года банк возглавил бывший президент — председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов. Вчера стало известно о завершении с анации «ФК Открытие» — об этом Банки.ру заявил источник, близкий к банку. По его словам, в конце прошлой недели банк был передан из подчинения вертикали финансового оздоровления ЦБ, где есть департамент финансового оздоровления, в базовый департамент надзора, который занимается надзором за системообразующими банками.