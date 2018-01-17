Учитывая пожелания пользователей и текущие тенденции, АТБ улучшил функциональность мобильного приложения АТБ-Мобайл, адаптированного для iOS. В новой версии расширен функционал за счет полезных и нужных доработок:

Переводы по номеру карты - теперь есть возможность делать переводы с карты на карту:

С карты АТБ на карту АТБ. Например, можно перевести деньги коллегам за обед, и не платить за этот перевод ни копейки;

С карты АТБ на карту другого российского банка – оплачивать кредиты стало проще и за символическую плату (1,3% + 30 рублей);

С карты другого российского банка на карту АТБ – больше ненужно искать для пополнения карты банкоматов или ожидать в очереди в кассе банка. Бесплатное пополнение возможно с карты другого банка до 150 000 рублей в месяц;

Между картами других российских банков – переводы в АТБ-Мобайл возможны даже без участия карты АТБ, нужно будет заплатить только 1,3% + 30 рублей за перевод.

Кроме того, до 18 февраля 2018 года действует акция на бесплатные переводы: P2P переводы можно делать в разделе «С карты на карту» Интернет-банка и Мобильного банка для iOS. Для совершения перевода необходимо знать номер банковской карты получателя и реквизиты банковской карты отправителя (номер карты, срок действия, код безопасности CVC2/СVV2). Более подробно узнать о деталях акции можно по ссылке .

Сканер карты для заполнения номера карты – для того, чтобы заполнить реквизиты при переводах с карты на карту, теперь можно пользоваться сканером карты – это и быстрее, и исключает вероятность допустить ошибку в номере карты;

Визуальное и удобное обновление информации по продуктам – в основные разделы приложения добавлена полоса загрузки, теперь есть возможность вручную обновлять информацию на этих экранах, а также оптимизировали скорость загрузки информации;

Адресная книга – теперь можно еще проще оплачивать мобильную связь для родных и близких, так как при оплате сотовой связи добавлена адресная книга с возможностью поиска нужного вам абонента.