Ситуация в российском банковском секторе стабильна и признаков кризиса нет, заявил журналистам член совета директоров Альфа-Банка Петр Авен в кулуарах Гайдаровского форума в РАНХиГС. Он пояснил, что это во многом — заслуга ЦБ.

«Она стабильная. Надо отдать должное нашему Центральному банку — ситуация стабильная, никаких признаков банковского кризиса нет. Она стабильная и спокойная — это, конечно, безусловно, заслуга ЦБ в том числе», — цитирует его RNS .

Авен также сообщил журналистам, что Альфа-Банк не получал предложений принять участие в санации других банков. «Нам никто не предлагает. Это же решение не наше, это решение Центрального банка. Нам никто на санацию пока ничего не предлагал. Хотя мы имеем опыт... успешной санации «Балтийского», но нам никаких предложений не поступало», — сказал он.