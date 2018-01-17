Традиционные ценности Центрального банка должны быть сохранены, уверен член совета директоров Альфа-Банка, председатель совета директоров ABH Holdings S. A. Петр Авен.

«Вместе с тем кризис 2007—2009 годов очень четко показал, что традиционные, много лет уже принятые подходы (регулирования банковского рынка. — Прим. ред.) оказываются под вопросом, — сказал он сегодня на Гайдаровском форуме. — Собственно, вся политика центральных банков 2007—2009 годов показала, что возможны совершенно новые и нестандартные подходы (к регулированию рынка), каждый новый кризис порождает волну совершенно новых идей».

По мнению Авена, минувший кризис дал понять, что стандартных механизмов может не хватить для новых вызовов главным образом потому, что неясно, какими именно будут эти вызовы.