У российских банкиров сейчас много вопросов к регулятору, в частности относительно ухода банковского сектора РФ от бумажного документооборота. Об этом заявил член совета директоров Альфа-Банка , председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен.

«В первую очередь нам, конечно, очень важно как можно быстрее полностью уходить от бумаги, от бумажных носителей. Россия в этом плане далеко не является лидером. От нас по-прежнему запрашивается очень много бумаг, очень много вещей не централизованы. Например, от судебных приставов на федеральном уровне у нас документооборот уже электронный, а в регионах все на бумаге, — рассказал Авен в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума. — Здесь очень важна функция регулятора, фундаментально важно помогать своим банкам на рынке избавляться от бумажного оборота. На самом деле без помощи регулятора мы в этом вопросе можем не справиться».



Схожие проблемы и в части комплаенса, отмечает банкир.

«Клиент требует (от нас) как можно быстрее проводить платежи, но требования комплаенса, которые во многом идут от ЦБ, очень тяжелые и очень трудные, — прокомментировал Авен. — Все, что касается цифровизации, электронной подписи, системы платежей, — все это требует безусловной поддержки Центрального банка. У нас была не так давно создана Ассоциация финансовых технологий (ассоциация «Финтех». — Прим. ред.), в ней пытаются этим заниматься, но мне кажется, что фокуса (на это) там пока что недостаточно».