Помощь Центрального банка должна идти прежде всего частным банкам, считает член совета директоров Альфа-Банка, председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен. Об этом он заявил в рамках своего выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Авен допускает, что существующая в настоящее время ориентация регулятора на госбанки может привести к тому, что «мы окажемся в ситуации «зомбированных», «плохих» кредитов, как оказалась Япония, на много лет потеряв часть своего ВВП».

«Это плохая ситуация. Когда я говорю о помощи Центрального банка банковскому сектору, я прежде всего говорю о частных банках, потому что государственные и так чувствуют себя достаточно стабильно», — сказал Авен.

Он также сообщил, что не верит в приватизацию. «Я всегда считал, что Центральный банк отвечает за стабильность, а не за экономический рост. Тем не менее решения ЦБ влияют на рост и в том числе развитие, то есть это касается огосударствления банковской системы. Мне представляется, что то, что сегодня происходит, в этом смысле очень сильно опасно. Это опасно с точки зрения эффективности, эффективного распределения ресурсов, устойчивости финансовой системы. Я не верю в приватизацию, — сказал Авен. — Я 25 лет слышу о приватизации то ли ВТБ, то ли чего-то еще. Сейчас мы слышим о дальнейшей приватизации нового государственного банка, который будет создан на базе «Открытия» и Бинбанка, и, может быть, даже еще Промсвязьбанка. Вот это все, мне кажется, достаточно сложная история».