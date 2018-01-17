Агентство по страхованию вкладов завершило инвентаризацию имущества челябинского банка «Резерв» и по ее итогам выявило недостачу на сумму 96,176 млн рублей. Такие данные приводятся в релизе агентства.

Банк «Резерв» был лишен лицензии 9 августа 2017 года и признан банкротом 11 октября. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

По данным агентства, наибольшая часть недостачи — 94,769 млн рублей — приходится на статью «прочие активы» и связана с отсутствием правоустанавливающих документов по расчетам с подотчетным лицом. «По данному факту по заявлению Банка России правоохранительными органами проводится проверка в отношении осуществления бывшим руководством банка действий, направленных на вывод ликвидных активов банка», — указывает конкурсный управляющий.

В декабре ЦБ сообщал, что временная администрация «Резерва», назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования финансового состояния банка выявила сделки, направленные на вывод его активов путем выдачи ссуд заемщикам с сомнительной платежеспособностью на сумму более 730 млн рублей, а также посредством приобретения векселя ликвидированного общества на 90,6 млн.

По информации АСВ, оставшаяся часть недостачи приходится на основные средства (неотделимые улучшения в арендуемых помещениях) — 1,407 млн рублей.



Также в ходе инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского баланса банка, в количестве 113 единиц (мебель, оргтехника), уточняет АСВ.