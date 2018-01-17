У банка «Российский Капитал» меняется руководство. В связи с переходом банка в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и сменой концепции бизнеса принято решение, что его предправления вместо Михаила Кузовлева станет Артем Федорко, который курирует в агентстве финансовые вопросы и развитие ипотечного бизнеса. Новому руководителю, в частности, предстоит вдвое сократить штат и число офисов, пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, знакомых с ситуацией, в пятницу состоится совет директоров банка «Российский Капитал», на котором будет избрано новое руководство банка. Пост предправления «Российского Капитала» займет заместитель гендиректора АИЖК по финансам и развитию ипотеки Артем Федорко, который ранее был членом правления Morgan Stanley. Нынешний предправления банка Михаил Кузовлев станет председателем совета директоров банка и сосредоточится на стратегических вопросах и решении проблем девелопера СУ-155, финансовым оздоровлением которого занимался «Российский Капитал». После перехода в конце прошлого года «Российского Капитала» от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в АИЖК, СУ-155 юридически отделили от банка.

Гендиректор АИЖК Александр Плутник и Михаил Кузовлев подтвердили газете кадровые перестановки в «Российском Капитале». Кузовлев указал, что, несмотря на изменение своей роли в банке, остается в структуре, где будет принимать стратегические решения, и пока никуда переходить не собирается.



Артем Федорко пришел в АИЖК в мае 2015 года на должность заместителя генерального директора. В АИЖК он курирует финансовый блок, финансовую отчетность и планирование, привлечение средств, а также реализацию «Фабрики ИЦБ» — нового инструмента рефинансирования ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ИЦБ с поручительством АИЖК. В 2015—2016 годах Артем Федорко курировал трансформацию АИЖК.

Артему Федорко в новой должности предстоит решить целый ряд задач. «Российский Капитал» перестает быть универсальным банком и сосредоточится в основном на ипотеке и строительной отрасли. Планируется, что доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле банка увеличится с 25% в 2017 году до 66% в 2020 году. Основным фокусом розничного бизнеса банка будет ипотечное жилищное кредитование, с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году. Для того чтобы это сделать, банку, исходя из данных Frank Research Group, нужно увеличить ипотечный портфель в 25 раз и нарастить долю практически с нуля.