Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 18 января, составляют 56,59 руб. за американскую валюту и 69,17 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение на 21 и 15 копеек соответственно.

В общем и целом, расстановка сил в рублевых парах принципиальным образом не меняется по сравнению со вчерашними торгами, поясняет Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. Пока доллар США остается в диапазоне 56,30-56,60 руб., о смене настроений говорить не приходится. Пара евро/рубль проведет день в границах 69-69,75 руб.

Российский рубль движется без единого направления в парах с иностранными валютами. Доллар США к настоящему времени торгуется по 56,63 руб. (+0,2%). Вероятный диапазон колебаний в паре доллар/рубль на сегодня составляет 56,30-56,80 руб., а в паре евро/рубль - 69,00-69,85 руб., прогнозирует Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари.

По словам Андрея Диргина, директора аналитического департамента Альфа-Форекс, рубль держится относительно спокойно.

«Доллар пытается протестировать отметку 56,60 руб., преграждающую путь к промежуточному сопротивлению на 56,70 руб. Однако в противовес нефтяному фактору выступает невнятная динамика доллара, который тщетно пытается развить восходящую коррекцию в парах с основными валютами на международном рынке. Также присутствует поддержка со стороны налогового периода. Соответственно, потенциал дальнейшего ослабления нашей валюты остается ограниченным», - считает эксперт.