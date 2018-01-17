На валютной секции Московской биржи, на фоне коррекции в ценах на нефть, рубль может продолжить коррекцию по отношению основным мировым валютам. Однако приближение налогового периода окажется сдерживающим фактором для продаж, в результате чего не стоит ожидать существенного роста доллара и евро, сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». В результате американская валюта в начале дня попытается подняться выше 56,6 рубля.

«Отметим, что несмотря на коррекцию, техническая картина в паре USD/RUB продолжает оставаться «медвежьей» и до отыгрыша американской валютой уровня 57 рублей, который выступает ближайшим сопротивлением, говорить о возможности возобновления полноценного роста не приходится. При этом ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 56 рублей», - поясняет он.

По словам Владислава Антонова, аналитика Альпари, дальнейшее снижение нефтяных котировок негативно отразится на курсе рубля.

«Сейчас пара находится в коррекционной фазе. По ценовой модели создается впечатление, что укрепление рубля продолжится. Но оно может быть обманчиво, потому что с приближением февраля покупатели рубля нервничают из-за возможных новых антироссийских санкций со стороны США. Если на открытии Московской биржи курс доллара превысит уровень 56,56 руб., то дальше он, скорее всего, будет двигаться в район 56,80 руб. Если нет, то мы следим за динамикой нефтяных котировок. При возобновлении ралли по нефти курс доллара двинется обновлять минимумы. По паре евро/рубль на данный момент просматривается движение к уровню 69,90 руб.», - прогнозирует эксперт.

Как поясняет Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», начало дня на российском рынке может вновь оказаться в негативном ключе. Продолжающаяся коррекция промышленных металлов и нефти не позволит инвесторам вернуться к покупкам. Осечка американских индексов также может рассматриваться в качестве тревожного сигнала «медвежьей» дивергенции. Рубль в первой половине дня будет достаточно спокойным на фоне размещения ОФЗ на 40 млрд рублей.