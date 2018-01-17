Китайская интернет-компания Alibaba не запускала майнинговую платформу и не собирается создавать свою криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.



Сервис P2P Nodes, о котором китайское СМИ Tencent News днем ранее сообщало как о майнинговой платформе, представляет собой сеть доставки контента (CDN), заявили в компании.

«Продукт CDN, который использует технологию P2P, не связан с «майнинговой платформой», «ICO», «электронной коммерцией» или «финансами». P2P относится к службе ускорения общей пропускной способности сети, которая обычно используется в индустрии CDN», — говорится в заявлении интернет-компании.

Как поясняет Alibaba, данная технология позволяет неиспользуемым персональным компьютерам и маршрутизаторам работать как узел сети CDN, что улучшает производительность работы других пользователей в сети. Alibaba выдает купоны пользователям, которые делят свои ресурсы.

«Эти купоны не являются криптовалютами и не имеют никаких характеристик криптовалют», — подчеркнули в компании.

В Alibaba добавили, что компания не собирается участвовать в выпуске цифровых валют. Майнинг криптовалют строго запрещен на облачных сервисах компании.