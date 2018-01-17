Альфа-Банк вынужден ограничивать круг обслуживаемых им клиентов, чтобы не попасть под санкции. Об этом в интервью журналу «Собеседник» рассказал член совета директоров Альфа-Банка, председатель совета директоров ABH Holdings S.A. Петр Авен.

«Мы, увы, вынуждены ограничивать круг клиентов (в том числе в оборонке), чтобы не попасть под санкции. Власти это прекрасно понимают», — отметил Авен.

Он добавил, что «санкции продолжаются, и какое-то ухудшение возможно», но «рано или поздно случится отказ от санкций».