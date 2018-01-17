Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в рублях.

Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в рублях.

«Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) теперь открывается под 5,3—6,1% годовых (ранее — под 5,05—6,6%). Пополнение не предусмотрено. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Премьер+» (на три, шесть, девять месяцев и один год) можно разместить под 5,1—5,9% годовых (до этого — под 5,5—6,4%). Депозит пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Потенциал+» (на срок от трех месяцев до трех лет) привлекается под 4,3—5,6% годовых (ранее — под 3,8—6,1%). Возможно пополнение, а также частичное снятие до неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма для всех вкладов составляет 10 тыс. рублей.