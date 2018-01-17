Аналитическое кредитное рейтинговое агентство активно изучает текущие тенденции на рынке блокчейна и криптовалют, в частности технологии ICO, для возможного использования в рейтинговании. Об этом заявила порталу Банки.ру глава АКРА Екатерина Трофимова в кулуарах Гайдаровского форума.

«Но на данный момент мы пока не видим ни предпосылок, ни непосредственно прямого спроса», — сделала оговорку она.

«Большее значение это имеет для нашего продукта «Индекс финансового стресса», который мы рассчитываем для российского финансового рынка на ежедневной основе и предметно изучаем, каким образом динамику на рынке новых технологий отражать в расчете уровня финансового стресса в России», — отметила Трофимова.



Любовь ЦАРЕВА, Banki.ru

