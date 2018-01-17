Криптовалюты являются следствием кризиса доверия, но это не означает конец традиционной финансовой системы, считает генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.

«Существует надежда, что криптовалюта — решение для всей мировой экономики. Это абсолютно не так. Эта технология — возможно, следствие кризиса доверия, но это не означает конец традиционной финансовой индустрии», — рассказала она в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.