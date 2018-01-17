Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова считает, что криптовалюты являются следствием кризиса доверия, но это не означает конец традиционной финансовой системы.
Криптовалюты являются следствием кризиса доверия, но это не означает конец традиционной финансовой системы, считает генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова.
«Существует надежда, что криптовалюта — решение для всей мировой экономики. Это абсолютно не так. Эта технология — возможно, следствие кризиса доверия, но это не означает конец традиционной финансовой индустрии», — рассказала она в РАНХиГС в рамках Гайдаровского форума.
Оценить:
Нет комментариев