Специалисты по кибербезопасности обнаружили в Китае 3000 платформ, предлагающих фейковые блокчейн-продукты.

По словам руководителя направления по безопасности и противодействию мошенничеству Tencent AI Lab Ли Ксианга, в последнее время все больше проектов используют популярное понятие блокчейна для создания токенов, или виртуальной валюты.

«Мы обнаружили более 2000 токенов с активной клиентской базой и 3000 платформ, предлагающих фейковые блокчейн-продукты», − рассказал Ли Ксианг.

Как сообщает Coinfox со ссылкой на канал CCTV2, бороться с интернет-мошенничеством, маскирующимся под инновационные проекты, будет Народный банк Китая совместно с Министерством общественной безопасности, Верховным Народным судом и другими ведомствами страны. В кампании примут участие представители крупного бизнеса. Таким образом, в Китае может появиться особое комьюнити по кибербезопасности.