Санация «ФК Открытие» была завершена в конце декабря 2017 года. Об этом Банки.ру заявил источник, близкий к «ФК Открытие».

«Вообще-то процесс санации завершен еще 21 декабря. Он состоит из двух этапов. Первый этап — это та самая временная администрация ЦБ. Второй этап — управляющая компания, которая капитал обнуляет и затем докапитализирует банк. Момент докапитализации и формирование новых исполнительных органов, новое правление означают, что банк полностью вышел из процедуры санации», — сказал источник.

По его словам, в конце прошлой недели банк был передан из подчинения вертикали финансового оздоровления ЦБ, где есть департамент финансового оздоровления, в базовый департамент надзора, который занимается надзором за системообразующими банками.



«Так что процедура санации с юридической и с практической точки зрения завершена», — подчеркнул он.

Ранее в интервью «Коммерсанту» бывший глава ВТБ 24 и нынешний предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов рассказывал, что возможность объединения «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка обсуждается. Однако этот вариант не был единственным.