Благодаря интеграции Яндекс.Кассы и Бизнес.Ру, предприниматели малого и микробизнеса смогут на выгодных условиях подключить более 70 моделей контрольно-кассовой техники девяти производителей – АТОЛ, Штрих-М, Дримкас, Эвотор, Счетмаш, Инкотекс, Искра Умка, Старрус.

Решение «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» позволяет использовать одну кассу для формирования чеков из обычного магазина и из интернет-магазина. Оно совместимо практически со всеми кассовыми программами. Для подключения софта от Бизнес.Ру достаточно приобрести самый простой контрольно-кассовый аппарат или настроить тот, что используется в оффлайн-магазине для печати бумажных чеков.

По словам Александра Куроптева, руководителя проекта подготовки к 54-ФЗ в Яндекс.Кассе, низкая стоимость и совместимость с самыми недорогими моделями ККТ позволит исполнять требования 54-ФЗ даже микробизнесу, у которого зачастую нет возможности приобрести дорогостоящую кассовую технику или сервис.

Как поясняет Александр Галкин, руководитель проекта Бизнес.Ру, «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» предлагает экономичную альтернативу - использовать уже имеющееся кассы. Это позволит не отказываться от онлайн-продаж и не уходить в тень подавляющему большинству интернет-магазинов.

Сейчас Яндекс.Касса предлагает клиентам четыре решения для соответствия 54-ФЗ, которые в общей сложности покрывают около 80 моделей оборудования для самых разных категорий магазинов: от микро-бизнеса до онлайн-гипермаркетов.