Платежная система Visa официально инициировала пилотные проекты по выпуску платежных карт EMV с двумя интерфейсами: с чипом и технологией бесконтактных платежей Visa payWave. Это первое в мире коммерческое тестирование биометрических карт с бесконтактным платежом.

Первыми банками, которые предложат новые карты, станут Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus. Пилотный проект с кипрским Bank of Cyprus будет использовать технологию от компании Gemalto, а Mountain America Credit Union заручился поддержкой Fingerprint Cards и Kona-I.

Оба пилотных проекта будут управляться через программу Visa Ready for Biometrics, разработанную с учетом растущего спроса на биометрические решения для аутентификации.

«Мир быстро продвигается к будущему, которое не будет содержать паролей, поскольку потребители понимают, как биометрические технологии могут облегчить их жизнь», — отметил глава подразделения глобальных торговых решений Visa Inc. Джек Форестел.

Новые биометрические банковские карты предусматривают аутентификацию трансакции по отпечатку пальца путем его сравнения с ранее зарегистрированным шаблоном отпечатка, сохраненным на карточке. Зеленый и красный огоньки будут показывать, успешно или нет прошло сравнение отпечатков.



Как стало известно ранее, сама карта будет заряжаться от платежного терминала и не требует встроенной батареи. Для получения биометрической карты нужно будет посетить отделение банка, чтобы пройти процесс регистрации отпечатков пальцев через специальный терминал, который сохранит зашифрованный отпечаток на самой карте в единственном экземпляре.