На 13 января 2018 года было добыто 16 800 000 BTC, и теперь майнерам осталось добыть всего 4,2 млн BTC.

Как напоминает Bitcoin.com , когда Сатоши Накамото запустил блокчейн в 2009 году, он ограничил число биткоинов 21 миллионом. Поскольку может существовать только 21 миллион биткоинов, ограниченная доступность криптовалюты делает ее приобретение все сложнее, майнерам приходится постоянно наращивать вычислительную мощность.

Некоторые считают, что теоретически есть способ увеличить это количество с помощью массированной атаки на сеть превосходящим количеством узлов и хэшрейта, но никто так и не смог сделать этого.

Алгоритм Proof-of-Work, созданный Адамом Бэком и использованный Сатоши в протоколе – экономическая мера, которая затрудняет атаку, делая угрозы для сети дорогостоящими и трудоемкими. Впервые в мире цифровых вычислений Сатоши представил объект, который нельзя скопировать или дважды потратить.