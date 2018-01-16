Депутат от «Единой России» Андрей Барышев 16 января 2018 года внес в Госдуму законопроект, предлагающий дать заемщикам возможность самостоятельно выбирать вид ежемесячного платежа по кредиту.

Проект закона предполагает внесение изменений в статью 819 Гражданского кодекса «Кредитный договор». На текущий момент в данной статье прописано, что «по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее».

Бырышев предлагает дополнить эту статью следующим абзацем: «Кредитор обязан предоставить заемщику-гражданину в целях погашения займа, предоставленного под проценты для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, выбрать вид ежемесячного платежа: аннуитетный либо дифференцированный».

Как подсчитал депутат от «Единой России», погашение кредитной задолженности аннуитетными платежами удобнее, но дороже; в то же время погашение с помощью дифференцированных платежей выгоднее, но требует от заемщика наличия более высокого дохода.

«Погашение задолженности дифференцированными платежами дает возможность заемщику потратить значительно меньше средств на оплату процентов, но в силу того, что первый платеж при дифференцированном платеже больше, чем при аннуитетном, для получения одной и той же суммы при дифференцированном платеже доход заемщика должен быть ощутимо выше (20—25%). Как следствие, при аннуитетном платеже заемщик может получить большую сумму кредита», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению Барышева, один из самых сильных недостатков аннуитетных платежей не очевиден при оформлении кредита, но проявляется при отсутствии у заемщика возможности выполнять кредитные обязательства после нескольких лет погашения долга.

«В практике часто встречаются случаи, когда заемщик оплачивает первоначальный взнос, производит погашение несколько лет, а по суду с учетом начисленных процентов и пени его долг больше, чем сумма, которую он получил от кредитора. Подобная ситуация вызывает раздражение у заемщиков, которые называют основной причиной возникновения подобной ситуации отсутствие права выбора вида ежемесячного платежа», — приводит Барышев аргументы в пояснительной записке.



В качестве цели предлагаемой им новеллы депутат видит предоставление заемщику возможности самостоятельно оценить положительные и отрицательные стороны двух способов погашения долга и сделать собственный выбор, чтобы впоследствии нести за него ответственность.