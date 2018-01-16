Центробанк уменьшил уставный капитал Бинбанка до 1 рубля, следует из сообщения на сервере раскрытия информации о банкротстве юридических лиц.

«Уменьшить размер уставного капитала банка публичное акционерное общество «Бинбанк» до одного рубля. Департаменту по связям с общественностью Банка России опубликовать настоящий приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок со дня принятия», — говорится в приказе ЦБ.

Кроме того, временной администрации по управлению Бинбанком поручено совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 закона «О несостоятельности (банкротстве)». Основанием для списания капитала стало установление отрицательного значения величины собственных средств банка.

«Банк России принял решение об уменьшении уставного капитала Бинбанка до одного рубля. Эта процедура, предусмотренная законом, — необходимый этап финансового оздоровления банка, проводимого Банком России. Далее Банк России выкупит дополнительный выпуск акций банка и станет основным акционером банка», — прокомментировали Банки.ру в пресс-службе Бинбанка.

Напомним, Центробанк 21 сентября этого года принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора.

Как сообщил 30 ноября заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, на 1 ноября отрицательный капитал группы Бинбанка составил 175 млрд рублей. По его словам, капитал Бинбанка остается положительным, но совокупный капитал трех банков этой группы (группа пока не консолидирована в отчетности) отрицателен (около 175 млрд рублей). «Большая часть этих убытков приходится на Рост Банк. Капитал «Бинбанка Диджитал» положителен», — уточнил замглавы ЦБ.

В декабре 2017-го акционеры Бинбанка решили увеличить уставный капитал финучреждения на 18,42 млрд рублей путем допэмиссии акций. Способ размещения — закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, — государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

«Увеличить уставный капитал ПАО «Бинбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «Бинбанк» на следующих условиях: количество размещаемых обыкновенных именных акций — 18 423 600 800 (восемнадцать миллиардов четыреста двадцать три миллиона шестьсот тысяч восемьсот) штук; номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции — 1 (один) рубль», — отмечалось в сообщении.