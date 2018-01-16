Мессенджер Telegram рассчитывает в ходе предпродажи токенов привлечь по меньшей мере $1,2 млрд для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и выпуска криптовалюты Gram.

Как сообщает Inc. , ссылаясь на Business Insider, в ходе предварительного ICO Telegram хочет привлечь $500 млн. В двух турах предпродаж компания планирует привлечь по $600 млн.

Если удастся реализовать план, предпродажа токенов TON станет крупнейшей в истории. Предыдущий рекорд в сентябре 2017 года установила компания Filecoin, которая в ходе предварительного ICO привлекла $257 млн.

Ранее Банкир.Ру сообщал о планах Telegram выпустить криптовалюту и создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Ожидается, что распределенный суперкомпьютер и система денежных переводов от Telegram смогут в децентрализованной экономике конкурировать с Visa и Mastercard.