Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил судебные акты о взыскании с коллекторского агентства «ЦЗ Инвест» в пользу банка «Енисей» 3,4 млрд рублей, сообщает красноярский портал «Финансист» .

Временная администрация по управлению банком «Енисей» 11 апреля 2017 года подала в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании недействительным договора уступки, заключенного 16 декабря 2016 года, по приобретению банком прав требований у ООО «ЦЗ Инвест» на сумму 3 млрд 400,187 млн рублей.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 13 июля 2017 года договор признан недействительным и применены последствия его недействительности в виде взыскания с компании в пользу банка суммы договора. Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 6 сентября 2017 года определение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «ЦЗ Инвест» — без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 11 января 2018 года (дата объявления резолютивной части) вышеуказанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Как напоминает «Финансист», в постановлении от 6 сентября суд установил, что права требования к заемщикам, которые коллекторское агентство продало банку, являются «несуществующими». Проверка кредитных историй 691 заемщика по приобретенным правам показала, что они не содержат информации о выдаче кредитов банками, то есть взыскание c указанных в договоре «заемщиков» производится не могло.

Однако, как писала газета «Коммерсант» в сентябре 2017 года, в «ЦЗ Инвесте» отрицали фиктивность сделки. По словам гендиректора компании Владислава Лысенко, сделка являлась абсолютно законной, и оснований, по которым она могла быть признана недействительной, нет. «Мы готовим жалобу в суд кассационной инстанции, — пояснил Владислав Лысенко. — В данной сделке «ЦЗ Инвест» выступил в роли посредника между продавцом долгового портфеля и банком». Уточнить, кто именно являлся продавцом, он отказался. В судебном решении нет каких-либо данных, свидетельствующих о связи с оспариваемой сделкой иных организаций.



Лицензия у банка «Енисей» была отозвана 9 февраля 2017 года, 14 апреля банк был признан банкротом.