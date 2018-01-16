Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин ушел с должности генерального партнера китайского венчурного фонда Fenbushi Capital, специализирующегося на инвестициях в блокчейн-стартапы.

Бутерин совмещал свою должность в компании с работой в Ethereum Foundation. В настоящее время Бутерин все еще числится генеральным партнером на сайте компании, однако, как сообщает TechCrunch , он уже не работает в режиме фул-тайм. При этом Виталик рассказал, что продолжит быть эдвайзером проекта, но планирует проводить больше времени, занимаясь развитием платформы Ethereum.

В последние месяцы Бутерин не раз призывал участников индустрии блокчейна и криптовалют в большей степени заниматься развитием продукта, а не сосредотачиваться на цене Ethereum.

Основанный в 2015 году фонд Fenbushi Capital с объемом активов $50 млн одним из первых начал предоставлять посевные инвестиции блокчейн-стартапам и участвовать в первичных предложениях монет (ICO). За время своего существования фонд инвестировал в десятки компаний, чему, безусловно, способствовала связь с создателем Ethereum.