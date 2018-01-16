Предложение по крипторублю будет выдвинуто в июле в рамках поручения президента, сообщил директор РАКИБ Арсений Щельцин. Нормативные документы разработают и внесут осенью, согласуют в конце года, а сам запуск валюты состоится в середине 2019 года.

По его словам, один крипторубль будет равен одному обычному рублю. Транзакции будут записываться в закрытую блокчейн-сеть. Но крипторубль нельзя будет майнить. Его курс по отношению к рублю всегда будет стабилен, в майнинге попросту не будет смысла — на бирже не поиграешь. А проверить крипторубль можно будет через ноды (узлы сети, хранят информацию), сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

Национальные цифровые деньги позволят иностранным инвесторам вливать свою криптовалюту в российские проекты через крипторубль. Это единственная легальная схема вывода средств из криптовалюты в рубли. Обменники и биржи к законным способам не относятся. Также, по словам Щельцина, еще одна важная функция — использование крипторубля для госзакупок. Каждый расход чиновников будет записан в блокчейне, будет видно полный путь от отправителя к получателю денег.