Комментируя возможность повышения налога в целом, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что также против изменений, так как это «стабильный налог».
Министр финансов России Антон Силуанов выступает против идеи повышения НДФЛ до 15% с нынешних 13%, об этом он заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
«Я против», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, как он относится к повышению НДФЛ до 15%.
Комментируя же возможность повышения налога в целом, он отметил, что также против изменений, так как это «стабильный налог».
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