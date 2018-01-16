Министр финансов России Антон Силуанов выступает против идеи повышения НДФЛ до 15% с нынешних 13%, об этом он заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

«Я против», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, как он относится к повышению НДФЛ до 15%.

Комментируя же возможность повышения налога в целом, он отметил, что также против изменений, так как это «стабильный налог».